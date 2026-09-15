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Общество

Чадящий завод во Фролово оштрафовали за игнорирование требования таможни

Общество 15.09.2026 21:40
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15.09.2026 21:40


Донской электрометаллургический завод оштрафован постановлением мирового судьи на 3 тысячи рублей за нарушение порядка предоставления документов таможенному органу. Как сообщили во Фроловском городском суде,

Астраханской таможней 24 июня 2026 года в адрес ООО «ДЭМЗ» был направлен запрос о предоставлении документов и информации, связанных с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов, для проверки соблюдения валютного законодательства. Пакет документов должны были предоставить таможенникам до 9 июля. Однако это не было сделано, что стало поводом для привлечения юрлица к административной ответственности.

Документы были направлены таможенному органу только 18 августа. Представитель предприятия пытался объяснить это большим объемом запрашиваемых материалов и просил считать это смягчающим обстоятельством. Однако мировой судья не принял этих доводов и оштрафовал ООО «ДМЭЗ».

Напомним, ранее предприятие уже штрафовали за задержку зарплат сотрудникам и выбросы в атмосферу. Кроме того, директор завода Павел Зотов был признан виновным в сокрытии налогов предприятия в особо крупном размере и оштрафован на 1 миллион рублей. 

Как сообщалось, жители Фролово неоднократно жаловались, в том числе главе СК РФ Александру Бастрыкину, за загрязнение воздуха выбросами предприятия. 

Фото Росприроднадзора

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