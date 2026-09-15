Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан...
Федеральные новости
 Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...
Экономика

Андрей Бочаров обсудил инвестклимат Волгоградской области с Михаилом Мишустиным

Экономика 15.09.2026 16:40
0
15.09.2026 16:40


Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Москве стратегическую сессию «Инвестиционный климат и модели целевых условий», участие в которой в формате ВКС принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На стратегической сессии рассмотрена реализация национальной модели целевых условий ведения бизнеса, намечены шаги для дальнейшего повышения эффективности принимаемых решений по улучшению делового климата. Этот стратегический документ, как отметил Михаил Мишустин, был подготовлен по поручению Президента РФ.  Главная задача – помочь ввести страну в двадцатку мировых лидеров в этой сфере.

По словам премьер-министра, Россия продолжает развиваться, несмотря на все существующие вызовы. 

Глава российского правительства также напомнил о разработанной Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, включающей в себя 11 направлений. В 2026 году для реализации этой модели был принят ряд важных нормативных актов.

Михаил Мишустин подчеркнул, что совместные шаги Правительства России, Агентства стратегических инициатив и деловых сообществ должны быть направлены на создание дополнительных эффективных инструментов, которые позволят динамично продвигаться в деле улучшения инвестиционных условий в России, уверенно нивелируя как существующие, так и возможные глобальные вызовы в будущем.

Волгоградская область по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата-2026 впервые вошла в топ-15, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на восемь позиций. Показатели рейтинга отражают комплексную работу по созданию комфортных условий для бизнеса, сокращению административных барьеров и развитию институтов поддержки инвесторов. В том числе, в регионе успешно работают Агентство инвестиционного развития и единый центр обработки обращений бизнеса. Кроме того, Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где заработал региональный закон об инвестиционной политике. 

Фото администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
15.09.2026 16:40
Экономика 15.09.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
15.09.2026 12:12 Реклама
Экономика 15.09.2026 12:12 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
15.09.2026 09:46 Реклама
Экономика 15.09.2026 09:46 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2026 18:30
Экономика 14.09.2026 18:30
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 15:33
Экономика 14.09.2026 15:33
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 13:35 Реклама
Экономика 14.09.2026 13:35 Реклама
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 12:00 Реклама
Экономика 14.09.2026 12:00 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
14.09.2026 11:45
Экономика 14.09.2026 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 09:55
Экономика 14.09.2026 09:55
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.09.2026 09:52
Экономика 14.09.2026 09:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 19:40
Экономика 11.09.2026 19:40
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 15:16
Экономика 11.09.2026 15:16
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.09.2026 10:09 Реклама
Экономика 11.09.2026 10:09 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.09.2026 20:34
Экономика 10.09.2026 20:34
Комментарии

0
Далее
Экономика
10.09.2026 11:43
Экономика 10.09.2026 11:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:02
«Мы боялись, что сгорим, и это случилось»: МКД в Волгограде мог вспыхнуть из-за пожара на свалкеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
Волгоградских школьников на время выборов отправят на природу и в библиотекуСмотреть фотографии
18:08
Грузовик вдребезги: под Волгоградом на московской трассе столкнулись две фуры и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Там еще мусора много»: под Волгоградом у села пятый день тлеет несанкционированная свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Андрей Бочаров обсудил инвестклимат Волгоградской области с Михаилом МишустинымСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Под Волгоградом чиновники самовольно распорядились 8,5 га федеральной землиСмотреть фотографии
15:27
Операция «Доставка» по твоей цене в приложении DriveeСмотреть фотографии
15:14
Ливни с градом прольются в Волгоградской области 15 и 16 сентябряСмотреть фотографии
15:00
Военным передали десятки конфискованных у волгоградцев автоСмотреть фотографии
14:11
Новый драйвер развития региона: в Волгограде открылся первый корпус технопарка «Сталинград»Смотреть фотографии
13:45
EVOLUTE – БРЕНД №1* НА РЫНКЕ МОДЕЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ В АВГУСТЕ 2026 ГОДАСмотреть фотографии
13:39
Саперы обезвредили найденную на заводе «Красный Октябрь» авиабомбуСмотреть фотографии
13:09
Подросток отработает 140 часов за разбитую остановку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Отдел технического контроля «Красного октября» отметил 95-летиеСмотреть фотографии
12:03
Арестованы трое иностранцев за взлом сейфа зажиточной волгоградкиСмотреть фотографии
11:56
На юге Волгограда обнаружили труп мужчиныСмотреть фотографии
11:31
В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобилиСмотреть фотографии
11:26
Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из ПетербургаСмотреть фотографии
11:16
Сирены и громкоговорители включат для проверки в ВолжскомСмотреть фотографии
10:27
Семь волгоградцев с профтравмами получили спецавтомобилиСмотреть фотографии
10:20
Контролёр качества «КАУСТИКа» Екатерина Габитова стала лучшей в РоссииСмотреть фотографии
10:16
Волгоград получил 26 новых автобусов большого классаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
Волгоградцы назвали престижные профессии с высоким доходомСмотреть фотографии
09:54
Волгоградская область в седьмой раз примет «Всероссийскую ярмарку»Смотреть фотографии
09:40
В Волгоградской области установлены границы территории объектам культурного наследия федерального значенияСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области выявлено 900 нарушений правил продаж вейпов и сигаретСмотреть фотографии
09:06
Волгоградец прилетел из Антальи с запрещенным кастетомСмотреть фотографии
08:51
Математика на стороне «Ротора»: прогноз на матч с «Текстильщиком»Смотреть фотографии
08:42
Вражеские дроны обошли стороной Волгоградскую область 15 сентябряСмотреть фотографии
 