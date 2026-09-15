Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел в Москве стратегическую сессию «Инвестиционный климат и модели целевых условий», участие в которой в формате ВКС принял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

На стратегической сессии рассмотрена реализация национальной модели целевых условий ведения бизнеса, намечены шаги для дальнейшего повышения эффективности принимаемых решений по улучшению делового климата. Этот стратегический документ, как отметил Михаил Мишустин, был подготовлен по поручению Президента РФ. Главная задача – помочь ввести страну в двадцатку мировых лидеров в этой сфере.

По словам премьер-министра, Россия продолжает развиваться, несмотря на все существующие вызовы.

Глава российского правительства также напомнил о разработанной Национальной модели целевых условий ведения бизнеса, включающей в себя 11 направлений. В 2026 году для реализации этой модели был принят ряд важных нормативных актов.

Михаил Мишустин подчеркнул, что совместные шаги Правительства России, Агентства стратегических инициатив и деловых сообществ должны быть направлены на создание дополнительных эффективных инструментов, которые позволят динамично продвигаться в деле улучшения инвестиционных условий в России, уверенно нивелируя как существующие, так и возможные глобальные вызовы в будущем.

Волгоградская область по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата-2026 впервые вошла в топ-15, поднявшись по сравнению с прошлым годом сразу на восемь позиций. Показатели рейтинга отражают комплексную работу по созданию комфортных условий для бизнеса, сокращению административных барьеров и развитию институтов поддержки инвесторов. В том числе, в регионе успешно работают Агентство инвестиционного развития и единый центр обработки обращений бизнеса. Кроме того, Волгоградская область стала одним из первых субъектов РФ, где заработал региональный закон об инвестиционной политике.

Фото администрации Волгоградской области