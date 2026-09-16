В Волгограде срочно пытаются продать пиццерию «Четыре сыра»





В Волгограде владельцы заведений общепита продолжают избавляться от активов. В Краснооктябрьском районе выставлена на продажу кафе-пиццерия «Четыре сыра».

Вместительность заведения – 60 посетителей. Внутри оно обставлено современной мебелью, оборудована детская игровая зона. Основной зал на 120 метров адаптирован для проведения банкетов и больших мероприятий. Есть разрешение на эксплуатацию летней террасы. Кухня занимает 140 кв. метров, оснащена столами-холодильниками и всей необходимой техникой.

Бизнес продаётся под ключ с пометкой «срочно», вместе со штатом работников, готовым меню и оборудованием.

- Заведение находится в отдельно стоящем здании. Имеется удобное место для парковки автомобилей гостей. Хорошая проходимость. Рядом находится трамвайная и троллейбусная остановки, колледж, частные медицинские клиники, — говорится в объявлении.

Согласно опубликованным данным, средний чек составляет от 1 до 3 тыс. рублей, ежемесячная выручка — 1,5 млн, расходы — 1 млн. Стоимость аренды помещений — 80 тыс. рублей. Прибыль порядка 300 тыс. рублей. Уступить пиццерию владелец готов за 4 млн рублей.

Отметим, ранее стало известно о попытке владельцев здания ресторана «Римини» в Ворошиловском районе Волгограда экстренно пристроить освободившиеся после закрытия точки общепита коммерческие площади.

Фото: "Яндекс Карты"