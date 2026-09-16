Волгоградцам рассказали, как проголосовать на дому





Избирательные участки в Волгоградской области адаптировали к голосованию граждан, имеющих ограничения по здоровью. Как сообщили в облизбиркоме, во всех помещениях для голосования размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом, а в кабинах предусмотрены лупы и дополнительное освещение. Ряд участков оборудован специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеней и брошюрами со шрифтом Брайля — для незрячих избирателей, а также специальными кабинами и кнопкой вызова помощи — для избирателей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. Для глухих и слабослышащих на всех участках организована работа сурдопереводчиков в онлайн-формате.

Избирательными комиссиями привлечено более 650 волонтеров. В дни голосования они будут помогать на участках гражданам с инвалидностью и другим маломобильным избирателям, а также сопровождать их к месту голосования.

Также избиратели, имеющие проблемы со здоровьем, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо подать соответствующее заявление двумя возможными вариантами:

• через личный кабинет на портале «Госуслуги» – до 24:00 16 сентября;

• в участковую избирательную комиссию – до 14:00 20 сентября. Заявление можно подать письменно или устно, в том числе через других лиц — например, через социального работника, родственника или знакомого.