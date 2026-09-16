Волгоградские аграрии начали уборку подсолнечника





В Волгоградской области стартовала уборка подсолнечника. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ход полевых работ обсудили на заседании оперативного штаба с участием органов управления АПК муниципалитетов и представителей профильных предприятий. Совещание провёл заместитель губернатора Василий Иванов.

По данным областного комитета сельского хозяйства, к середине сентября подсолнечник обмолочен на площади 26,6 тысячи гектаров. Всего под эту культуру отведено более 930 тысяч гектаров. При средней урожайности 11,4 центнера с гектара уже намолочено 30,3 тысячи тонн семян.

Лидером по намолоту и обмолоченной площади стал Чернышковский район, на который приходится около трети валового сбора. Самая высокая урожайность зафиксирована в Новониколаевском районе – порядка 30 центнеров с гектара.

Волгоградская область традиционно входит в число ведущих производителей подсолнечника в стране: в 2025 году регион занял четвёртое место по намолоту. Растительное масло волгоградских производителей востребовано как в России, так и за рубежом, что позволяет региону выполнять задачи федерального проекта «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».