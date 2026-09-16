Технопарк «Сталинград» открыт в Волгограде





В Ворошиловском районе Волгограда накануне открылся филиал "Сколково" - технопарк "Сталинград".



Руководство области вместе с молодёжью региона оценили значимое событие.



Губернатор Андрей Бочаров отметил, что открытие технопарка - уникально, а инновационная площадка создана в здании, которое более десяти лет было недостроенным.



- Нам посчастливилось участвовать в историческом событии. Впервые в регионе создан такой технопарк. Символично, что здесь установили одну из авторских копий памятника Е. Вучетича "Перекуем мечи на орала", - отметил Бочаров. - Улица Профсоюзная стала другой, расширилась.



Планируется, что технопарк "Сталинград" станет центром инноваций, а конечный результат, как прокомментировал глава региона, повысит производительность труда и качество жизни людей.