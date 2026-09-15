В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили





В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан России, зарегистрированных по месту жительства в Ростовской области. Как сообщает Привет-Ростов, соответствующее постановление принято администрацией города.

Изменился и срок проведения оценки ущерба. Если ранее управление по делам ГО и ЧС должно было организовать экспертизу в течение 30 дней после подачи заявления, то теперь на автотехническое исследование и оценку повреждений отводится до трёх месяцев с даты регистрации обращения.

Размеры компенсаций при этом остались прежними. Максимальная выплата за поврежденный автомобиль составляет 500 тыс. рублей, а за полностью утраченный – 1 млн рублей. Компенсации распространяются на ущерб, причиненный с 1 января 2025 года в результате террористических актов.