Главное

Запрет депутатам на смену политориентации и право на мнение: изучаем переписанный устав Волгограда 3 тысячи в год: в Волгограде ввели резидентские разрешения на платных парковках В Волгоградской области до 3,4 млн увеличили выплаты за контракт с Минобороны Бочаров отменил фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде из-за СВО «С вертолета выгружали тела»: волгоградцы стали очевидцами катастрофы с паромом на Кипре

Актуально

«Все эти годы ждал, что за ним придут»: следователь рассказал, как в Волгограде спустя 30 лет раскрыли жестокие убийства таксистов

«Это – наш ответ нацистам». Главы силовых структур открыли Вахту Памяти на месте «лагеря смерти» под Сталинградом

Новое сердце города: Привокзальная площадь стала точкой притяжения волгоградцев – фото

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Ростове изменили правила выплат за повреждённые БПЛА автомобили
В Ростове-на-Дону скорректировали порядок предоставления компенсаций за автомобили, поврежденные в результате атак беспилотников и ракет. Главное изменение касается требований к получателям выплат: теперь материальная помощь предусмотрена только для граждан...
Федеральные новости
 Пассажирка скончалась в аэропорту Краснодара после рейса из Петербурга
Пожилая женщина летела из Санкт-Петербурга в Краснодар, когда ей стало плохо прямо на борту. Уже в воздухе её состояние начало стремительно ухудшаться, и по прибытии она первым делом обратилась...
Общество

Волгоградский губернатор сообщил об урегулировании топливного вопроса

Общество 16.09.2026 07:17
0
16.09.2026 07:17


Топливный вопрос остро стоит последние недели. Чтобы заправить машину, автовладельцам приходится буквально штурмовать АЗС. Однако, как отмечают водители, ситуация начинает стабилизироваться. О наличии топлива всё чаще информируют табло на заправках, а очереди не кажутся бесконечными.

Губернатор Андрей Бочаров накануне провёл рабочую поездку, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя. Бочаров ознакомился с возможностями современного подвижного состава.
В ходе поездки глава региона отметил, что в области объёмы поставок нефтепродуктов постоянно увеличиваются. 

Также глава региона сообщил, что из-за ситуации, которая сложилась с топливом, общественный транспорт курсирует без сбоев.

- Мы используем такие виды транспорта, которые не зависят от нефтепродуктов,- резюмировал Бочаров.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
16.09.2026 08:31
Общество 16.09.2026 08:31
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2026 07:17
Общество 16.09.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2026 06:57
Общество 16.09.2026 06:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2026 06:41
Общество 16.09.2026 06:41
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2026 06:14
Общество 16.09.2026 06:14
Комментарии

0
Далее
Общество
16.09.2026 05:54
Общество 16.09.2026 05:54
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 21:40
Общество 15.09.2026 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 20:59
Общество 15.09.2026 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 19:38
Общество 15.09.2026 19:38
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 15:27 Реклама
Общество 15.09.2026 15:27 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
15.09.2026 15:14
Общество 15.09.2026 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 15:00
Общество 15.09.2026 15:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 14:11
Общество 15.09.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 13:39
Общество 15.09.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
15.09.2026 13:09
Общество 15.09.2026 13:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:31
БПЛА обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
08:21
Волгоградская область стала второй в ЮФО по посевам горчицы и подсолнечникаСмотреть фотографии
08:14
«Текстильщик» – «Ротор»: состав судейской бригадыСмотреть фотографии
07:53
Символическая сборная 11‑го тура Лиги PARI. У «Ротора» пять номинацийСмотреть фотографии
07:17
Волгоградский губернатор сообщил об урегулировании топливного вопросаСмотреть фотографии
06:57
Обстановка спокойная: режим беспилотной опасности в Волгоградской области отмененСмотреть фотографии
06:41
Технопарк «Сталинград» открыт в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:14
В Дзержинском районе Волгограда 17 сентября отключат водуСмотреть фотографии
05:54
Режим беспилотной опасности сохраняется по Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:40
Чадящий завод во Фролово оштрафовали за игнорирование требования таможниСмотреть фотографии
21:26
Как волгоградский бизнес адаптировался к новым условиям в экономикеСмотреть фотографии
20:59
Почти 200 китайских студентов-медиков приедут учиться в ВолгоградСмотреть фотографии
20:38
«Ротор» укрепляет оборону, подписан защитник Руслан БайтуковСмотреть фотографии
20:16
Черный дым от взрыва попал на видео под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
Волгоградские врачи спасли жизнь пенсионера с гангренойСмотреть фотографии
19:02
«Мы боялись, что сгорим, и это случилось»: МКД в Волгограде мог вспыхнуть из-за пожара на свалкеСмотреть фотографииCмотреть видео
18:45
Волгоградских школьников на время выборов отправят на природу и в библиотекуСмотреть фотографии
18:08
Грузовик вдребезги: под Волгоградом на московской трассе столкнулись две фуры и легковушкаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
«Там еще мусора много»: под Волгоградом у села пятый день тлеет несанкционированная свалкаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Андрей Бочаров обсудил инвестклимат Волгоградской области с Михаилом МишустинымСмотреть фотографии
16:11
На юге Волгограда загорелась двухэтажная заброшкаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:44
Под Волгоградом чиновники самовольно распорядились 8,5 га федеральной землиСмотреть фотографии
15:27
Операция «Доставка» по твоей цене в приложении DriveeСмотреть фотографии
15:14
Ливни с градом прольются в Волгоградской области 15 и 16 сентябряСмотреть фотографии
15:00
Военным передали десятки конфискованных у волгоградцев автоСмотреть фотографии
14:11
Новый драйвер развития региона: в Волгограде открылся первый корпус технопарка «Сталинград»Смотреть фотографии
13:45
EVOLUTE – БРЕНД №1* НА РЫНКЕ МОДЕЛЕЙ НА НОВЫХ ИСТОЧНИКАХ ЭНЕРГИИ В АВГУСТЕ 2026 ГОДАСмотреть фотографии
13:39
Саперы обезвредили найденную на заводе «Красный Октябрь» авиабомбуСмотреть фотографии
13:09
Подросток отработает 140 часов за разбитую остановку в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:12
Отдел технического контроля «Красного октября» отметил 95-летиеСмотреть фотографии
 