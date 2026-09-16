



Топливный вопрос остро стоит последние недели. Чтобы заправить машину, автовладельцам приходится буквально штурмовать АЗС. Однако, как отмечают водители, ситуация начинает стабилизироваться. О наличии топлива всё чаще информируют табло на заправках, а очереди не кажутся бесконечными.



Губернатор Андрей Бочаров накануне провёл рабочую поездку, в ходе которой были рассмотрены вопросы развития дорожно-транспортной инфраструктуры города-героя. Бочаров ознакомился с возможностями современного подвижного состава.

В ходе поездки глава региона отметил, что в области объёмы поставок нефтепродуктов постоянно увеличиваются.



Также глава региона сообщил, что из-за ситуации, которая сложилась с топливом, общественный транспорт курсирует без сбоев.



- Мы используем такие виды транспорта, которые не зависят от нефтепродуктов,- резюмировал Бочаров.





