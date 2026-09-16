



Волгоградская область по площади посевов масличных культур заняла 5 место в России и 2 место в Южном Федеральном округе. По данным Волгоградстата, в регионе в 2026 году посевная площадь подсолнечника и горчицы составила 1119,8 тыс. гектаров. Это на 5,2% больше, чем было в прошлом году.

Самой популярной масличной культурой является подсолнечник. На его долю приходится 83% посевов. В регионе этой культурой занято 931,1 тыс. гектаров, что больше на 8,9% по сравнению с 2025 годом. Также увеличились посевы горчицы на 4,6 тыс. гектаров, или на 5,8%

Наибольший прирост посевных площадей масличных культур – 8,6% – отмечается в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.