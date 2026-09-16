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Экономика

Волгоградская область стала второй в ЮФО по посевам горчицы и подсолнечника

Экономика 16.09.2026 08:21
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16.09.2026 08:21


Волгоградская область по площади посевов масличных культур заняла  5 место в России и 2 место в Южном Федеральном округе. По данным Волгоградстата, в регионе  в 2026 году посевная площадь подсолнечника и горчицы  составила 1119,8 тыс. гектаров. Это на 5,2% больше, чем было в прошлом году. 

Самой популярной масличной культурой является подсолнечник. На его долю приходится 83% посевов. В регионе этой культурой занято  931,1 тыс. гектаров, что  больше на 8,9% по сравнению с 2025 годом. Также увеличились посевы горчицы на 4,6 тыс. гектаров, или на 5,8% 

Наибольший прирост посевных площадей масличных культур – 8,6% – отмечается в фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей.

Фото администрации Волгоградской области

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