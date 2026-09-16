



Электрогазосварщик добился защиты своих трудовых прав через суд, который взыскал с его работодателя более 400 тысяч рублей за задержки в выплатах при увольнении.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов Волгоградской области, Евгений Л. работал в ООО «Промстроймонтаж» электрогазосварщиком с октября 2023 года до апреля 2026 года. Трудовой договор был расторгнут по его инициативе. После увольнения работодатель не начислил ему зарплату за последние три месяца и компенсацию за неиспользованный отпуск, что стало причиной обращения в суд.



Ответчик на судебное заседание не явился и не представил доказательств совершения выплат. Изучив материалы дела, суд установил, что средний ежемесячный доход истца составлял 88 163 рубля. Эта информация была подтверждена банковскими выписками. Работодатель же не предоставил доказательств иного размера дохода. Суд отказался принять справки 2-НДФЛ за 2025 год, поскольку они были признаны недостоверными, а данные ФНС за 2026 год на момент разбирательства отсутствовали. В таких условиях расчёт был произведён на основании фактически произведённых выплат. С учётом отработанного времени и частичных платежей, задолженность по зарплате составила 155 072 рубля.



Также суд установил, что за 2,5 года работы Евгений Л. имел право на компенсацию за 70 дней неиспользованного отпуска, которая составила 210 630 рублей. Поскольку ни зарплата, ни компенсация за отпуск не были выплачены в установленные законом сроки, суд пришёл к выводу о необходимости взыскания компенсации за задержку выплат в размере 17 897 рублей.



Учитывая подтверждённый факт нарушения трудовых прав, суд, руководствуясь Трудовым кодексом РФ и Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2, постановил взыскать компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей.



Фроловский городской суд Волгоградской области постановил взыскать с ООО «Промстроймонтаж» в пользу Евгения Л. 403 599 рублей. В эту сумму включены 10 000 рублей — компенсация за услуги представителя. Решение суда о взыскании зарплаты подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в установленном законом порядке.