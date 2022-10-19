Володин: многодетные отцы с тремя детьми не подлежат мобилизации

Государственная дума обсудила с Министерством обороны вопрос мобилизации многодетных отцов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Госдумы, по словам спикера ГД Вячеслава Володина, мужчины, воспитывающие трех и более детей, не должны подлежать призыву. В России уже вернулись домой 9500 многодетных отцов.

– Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации, — сообщил Вячеслав Володин. – Контроль со стороны депутатов Государственной думы будет обеспечен.

Председатель парламента также подчеркнул: призывные комиссии должны руководствоваться директивами Минобороны и Генштаба.