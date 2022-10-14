Спецоперация на Украине

Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации

Спецоперация на Украине 14.10.2022 16:33
0
14.10.2022 16:33



Сегодня, 14 октября, президент РФ Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации в России.
- На данный момент мобилизовано 222 тысячи человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены,— цитируют главу государства федеральные СМИ. 
Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало призвать 300 тысяч человек. Президент подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется. 
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что речь идет о том, что через две недели мобилизация завершится.
Читайте по теме:

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спецоперация на Украине
14.10.2022 11:36
Спецоперация на Украине 14.10.2022 11:36
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
14.10.2022 10:35
Спецоперация на Украине 14.10.2022 10:35
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
13.10.2022 10:27
Спецоперация на Украине 13.10.2022 10:27
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
12.10.2022 07:13
Спецоперация на Украине 12.10.2022 07:13
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.10.2022 18:49
Спецоперация на Украине 10.10.2022 18:49
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
10.10.2022 11:31
Спецоперация на Украине 10.10.2022 11:31
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
09.10.2022 21:06
Спецоперация на Украине 09.10.2022 21:06
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
07.10.2022 21:09
Спецоперация на Украине 07.10.2022 21:09
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
06.10.2022 16:42
Спецоперация на Украине 06.10.2022 16:42
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
02.10.2022 15:10
Спецоперация на Украине 02.10.2022 15:10
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
02.10.2022 08:57
Спецоперация на Украине 02.10.2022 08:57
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.10.2022 17:02
Спецоперация на Украине 01.10.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.10.2022 14:57
Спецоперация на Украине 01.10.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.10.2022 11:29
Спецоперация на Украине 01.10.2022 11:29
Комментарии

0
Далее
Спецоперация на Украине
01.10.2022 09:06
Спецоперация на Украине 01.10.2022 09:06
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:12
Волгоградцев перед мобилизацией стали отправлять на медкомиссииСмотреть фотографии
18:18
В центре Волгограда появились светящиеся камыши и буквыСмотреть фотографии
17:07
Хотел заработать на тюрьму: под Волгоградом мужчина четыре месяца прятал в погребе трупСмотреть фотографии
17:01
Детям мобилизованных волгоградцев предложили платить стипендии по 1100 рублейСмотреть фотографии
16:33
Путин назвал сроки окончания частичной мобилизацииСмотреть фотографии
16:09
После визита губернатора мобилизованным волгоградцам наладили бытСмотреть фотографии
16:01
Волгоградского ветерана переселяют из трущоб в новостройку после реакции БастрыкинаСмотреть фотографии
15:37
«Были в ударе»: волгоградский «Ротор» разгромил «Ессентуки» - 6:0Смотреть фотографии
15:08
С Tele2 понедельники станут приятнымиСмотреть фотографии
14:36
У плиты, за рулем и без галстука: губернатор Бочаров в объективе волгоградских фотографовСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде часть кованого забора из Касимовского сквера нашли в пункте приема металлаСмотреть фотографии
14:23
Выплаты по 100 тысяч рублей мобилизованным начались в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:18
«Как я им в глаза буду смотреть?»: на Украине погиб контрактник из Волгограда Борис СавенковСмотреть фотографии
13:28
Одна на два миллиона: в Волгограде спасли 8-летнюю девочку с неработающим сердцемСмотреть фотографии
13:17
«Их было двое»: под Волгоградом дождь помешал сжечь местную администрациюСмотреть фотографии
12:37
Банк «Открытие»: жители ЮФО поделились экономическими прогнозами на ближайшие полгодаСмотреть фотографии
12:03
В Котово ввели режим повышенной готовности из-за срыва отопительного сезонаСмотреть фотографии
11:36
Старший сержант из Камышина Сергей Фоменко погиб в СВОСмотреть фотографии
11:25
Онлайн, внимание, мяч: Wink покажет финальные туры чемпионата Бразилии в прямом эфиреСмотреть фотографии
11:15
ФСБ разоблачило фиктивный брак волгоградки с иностранцемСмотреть фотографии
10:59
«Не Аллея Славы, а воинский участок»: в Камышине обустроят специальное кладбище для погибших на УкраинеСмотреть фотографии
10:41
Пассажиры маршрутки пострадали в ДТП с троллейбусом в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:35
В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима БурмистроваСмотреть фотографии
10:15
Абоненты билайн благодаря запуску VoLTE могут оставаться в интернете, даже если им позвонилиСмотреть фотографии
10:14
На волгоградском «Химпроме» создадут особую экономическую зонуСмотреть фотографии
09:51
Производитель тротуарной плитки в Волгограде судится с Росприроднадзором из-за свалкиСмотреть фотографии
09:45
Льготы, выплаты и помощь юристов: в Волгоградской области открыты горячие линии для мобилизованныхСмотреть фотографии
09:37
Мобилизованные волгоградцы осваивают тактику ведения боя в населенных пунктахСмотреть фотографии
09:07
Жителям Камышина рассекретят адреса бомбоубежищ на случай военного времениСмотреть фотографии
08:30
Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизацииСмотреть фотографии
 