







Сегодня, 14 октября, президент РФ Владимир Путин назвал сроки окончания частичной мобилизации в России.

- На данный момент мобилизовано 222 тысячи человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется. В них нет необходимости. Думаю, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены,— цитируют главу государства федеральные СМИ.

Минобороны в начале частичной мобилизации предполагало призвать 300 тысяч человек. Президент подчеркнул, что никаких новых предложений от Минобороны по мобилизации не поступало и не планируется.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что речь идет о том, что через две недели мобилизация завершится.

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