Мобилизация в Волгоградской области продолжится после выполнения плана первого этапа

Волгоградцев продолжат призывать по частичной мобилизации после того, как сегодня губернатор Андрей Бочаров отчитался о выполнении задач, которые стояли перед регионом на первом этапе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на портал Объясняем. РФ, ресурс опубликовал ответ на вопрос «Могут ли призвать по мобилизации после доклада главы региона о ее завершении?».

– Мобилизация завершается только по решению Президента РФ, – говорится в ответе.

Таким образом, волгоградцы будут продолжать получать повестки до тех пор, пока о завершении мобилизации не объявит глава государства.

Напомним, сегодня, 4 октября на заседании комиссии по частичной мобилизации Андрей Бочаров заявил, что Волгоградская область в установленные сроки выполнила поставленные перед ней задачи первого этапа по формированию мобилизационного ресурса. При этом отметил, что в ходе первого этапа был выявлен ряд серьезных недостатков, связанных прежде всего с качеством формирования и учета воинского состава комиссариатом Волгоградской области.

В частности, при проведении первого этапа частичной мобилизации был выявлен низкий уровень взаимодействия военных комиссариатов с предприятиями и организациями Волгоградской области. Кроме того, не обошлось без равнодушного и формального подхода при выполнении поставленных задач со стороны отдельных должностных лиц. По каждому факту проводится проверка, заверил глава региона.

Также Андрей Бочаров сообщил, что в Волгоградской области 379 мужчин, получивших повестки в рамках частичной мобилизации, вернулись к своим семьям. Ошибки стали следствием недостатков в работе военных комиссариатов.