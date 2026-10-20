Задержанного ФСБ волгоградца отправили в СИЗО за поддержку «РДК»*

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Расследования 20.10.2026 13:04
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20.10.2026 13:04


Центральный районный суд Волгограда избрал меру пресечения 41-летнему мужчине, обвиняемому в оправдании террористической деятельности. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, он заключен под стражу до 6 декабря 2026 года. 

По версии следствия, 24 декабря 2024 года Иван О. в интернете  разместил в публичном доступе два своих собственных комментария в поддержку террористических организаций «Легион «Свобода России»* и  «Русский добровольческий корпус»*, деятельность которых запрещена в России.

Так, решением Верховного суда РФ от 16 марта 2023 года № АКПИ23-101С военизированное объединение «Легион «Свобода России»* признана террористической и внесена в Единый федеральный список организаций.

Решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 года № 2-255/2023 националистическая организация «Русский добровольческий корпус»* также признана террористической и внесена в Единый федеральный список организаций.

Напомним, о задержании мужчины накануне, 19 октября, сообщили в УФСБ России по Волгоградской области.  На процессе по избранию ему меры пресечения адвокатам не удалось доказать, что мужчина не намерен скрываться от следствия. Ему грозит до семи лет лишения свободы. 


Фото объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области

** Входят в список террористических организаций, запрещенных на территории России.

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