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Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусом

Общество 20.10.2026 11:57
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20.10.2026 11:57


В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ в осеннем периоде 2026 года ниже, чем в 2025-м, и на 27% ниже эпидемических порогов. При этом в циркуляции доминируют риновирусы, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. Вирусов гриппа, по сведениям специалистов, пока не выявлено.

По результатам еженедельного мониторинга в регионе циркулируют все лабораторно определяемые респираторные вирусы. Доминируют риновирус, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. Вирусы гриппа в циркуляции не определяются.

Специалисты отмечают, что сейчас самое благоприятное время для профилактики гриппа с помощью вакцинации. В регионе  уже привито 345,8 тыс. человек.

Чтобы избежать риска заражения, волгоградцам необходимо помнить о мерах предосторожности: мыть руки и использовать антисептики, промывать полость носа после посещения мест скопления людей, использовать защитные маски, а также регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.  

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