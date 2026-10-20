Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусом





В Волгоградской области уровень заболеваемости ОРВИ в осеннем периоде 2026 года ниже, чем в 2025-м, и на 27% ниже эпидемических порогов. При этом в циркуляции доминируют риновирусы, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. Вирусов гриппа, по сведениям специалистов, пока не выявлено.

По результатам еженедельного мониторинга в регионе циркулируют все лабораторно определяемые респираторные вирусы. Доминируют риновирус, вирусы парагриппа и сезонные коронавирусы. Вирусы гриппа в циркуляции не определяются.

Специалисты отмечают, что сейчас самое благоприятное время для профилактики гриппа с помощью вакцинации. В регионе уже привито 345,8 тыс. человек.

Чтобы избежать риска заражения, волгоградцам необходимо помнить о мерах предосторожности: мыть руки и использовать антисептики, промывать полость носа после посещения мест скопления людей, использовать защитные маски, а также регулярно проветривать помещение и проводить влажную уборку.