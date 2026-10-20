Под Волгоградом пенсионер чуть не убил товарища лопатой





В Жирновском районе Волгоградской области 44-летнего мужчину доставили в больницу с множественными травмами головы. Полиция задержала 70-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении. Орудием стала лопата.

Медики районной больницы сообщили в полицию о травме явно криминального характера. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого – 70-летнего местного жителя.

Как установили полицейские, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошёл словесный конфликт, после чего задержанный стал наносить оппоненту удары по голове лопатой.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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