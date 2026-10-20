Главное

Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять Генпрокуратура
Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные...
Федеральные новости
 Власти назвали источник двухмесячной вони в Новороссийске
Жители Восточного района Новороссийска уже более двух месяцев страдают от резкого неприятного запаха в воздухе. Некоторые горожане связывают с ним и ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Живая Кубань». Одна из местных...
Расследования

Под Волгоградом пенсионер чуть не убил товарища лопатой

Расследования 20.10.2026 15:07
0
20.10.2026 15:07


В Жирновском районе Волгоградской области 44-летнего мужчину доставили в больницу с множественными травмами головы. Полиция задержала 70-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении. Орудием стала лопата.

Медики районной больницы сообщили в полицию о травме явно криминального характера. В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого – 70-летнего местного жителя.

Как установили полицейские, мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошёл словесный конфликт, после чего задержанный стал наносить оппоненту удары по голове лопатой.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Изображение создано при помощи ИИ

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.10.2026 18:27
Расследования 20.10.2026 18:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 15:07
Расследования 20.10.2026 15:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 13:19
Расследования 20.10.2026 13:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 13:04
Расследования 20.10.2026 13:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 10:46
Расследования 20.10.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 09:50
Расследования 20.10.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 19:09
Расследования 19.10.2026 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 14:23
Расследования 19.10.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 13:27
Расследования 19.10.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 12:04
Расследования 19.10.2026 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 15:35
Расследования 18.10.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 10:15
Расследования 18.10.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 09:13
Расследования 18.10.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2026 14:27
Расследования 16.10.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2026 14:56
Расследования 15.10.2026 14:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:27
Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистамиСмотреть фотографии
17:34
На юге Волгограда сгорел очередной аварийный домСмотреть фотографии
17:08
В Михайловке второй день бушуют крупные ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
16:40
За 7 лет в Волгоградской области переселили больше 13 тысяч жителей аварийных домовСмотреть фотографии
16:22
В Советском районе Волгограда ограничат движение через ж/д переездСмотреть фотографии
15:47
Волгоградские приставы проводили домой 507 иностранцевСмотреть фотографии
15:19
Вадима Ситникова представили новым заместителем председателя Волгоградского облсудаСмотреть фотографии
15:07
Под Волгоградом пенсионер чуть не убил товарища лопатойСмотреть фотографии
14:18
Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформитьСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде спасли собаку с перевязанной пастьюСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Волгоградец выманил у жены пропавшего участника СВО 60 тысячСмотреть фотографии
13:04
Задержанного ФСБ волгоградца отправили в СИЗО за поддержку «РДК»*Смотреть фотографии
12:45
На поле в Волгоградской области бульдозер раздавил 63-летнего водителяСмотреть фотографии
12:15
Волгоградские производители холодильного оборудования делают ставку на импортозамещениеСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом подруга погибшего участника СВО похитила с его счета почти 3 млнСмотреть фотографии
11:02
Бочаров призвал внести больше спорта в жизнь волгоградцевСмотреть фотографии
10:46
Бастрыкин поручил доложить о гибели новорождённых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В РПН исключили вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Напавший на волгоградку маньяк Артамошин отправится на СВОСмотреть фотографии
10:18
В Камышине простятся с погибшим на СВО Дмитрием ВалеевымСмотреть фотографии
10:08
Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять ГенпрокуратураСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде вентиляционные шахты превращаются в арт-объектыСмотреть фотографии
09:52
Власти назвали источник двухмесячной вони в НовороссийскеСмотреть фотографии
09:50
18-летнего волгоградца осудят за призывы к терроризму в ТелеграмСмотреть фотографии
09:39
ВС РФ уничтожили логистический центр «Гранд Импорт» в ХмельницкомСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы обсуждают законопроект об усилении контроля за объектами гражданской обороныСмотреть фотографии
08:55
Около 2,8 тысяч жителей Волгоградской области пожаловались на плесень и крыс в домахСмотреть фотографии
08:21
20 октября вражеские беспилотники обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:39
Волгоградские кикбоксёры подтвердили свой класс на турнире имени М. И. МельцераСмотреть фотографии
 