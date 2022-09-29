Федеральные новости 29.09.2022 22:01
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29.09.2022 22:01
Сегодня, 29 сентября, президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза РФ поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации и возвращать людей назад в случае ошибки.
- В ходе мобилизационных мероприятий, от граждан поступает много информации на эту тему, об организации самого призыва, качества, снабжения, бытовых условий и других вопросов. В ходе этой мобилизации возникает много вопросов. Нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь, - цитирует «Интерфакс» главу государства.
Президент подчеркнул, что необходимо отдельно разбирать случаи, когда были призваны граждане, которым полагается отсрочка. В качестве примера он привел многодетных отцов, людей с хроническими заболеваниями и лиц, вышедших из призывного возраста.
- Если допущена ошибка, ее нужно исправить и вернуть домой тех, кто был призван без надлежащего на то основания, - заявил Владимир Путин.
- Есть случаи, когда врачей, высококлассных специалистов других профессий с многолетним опытом службы там, где они действительно нужны, востребованы, например, в госпиталях, зачисляют мотострелками. Ну, зачем? - заметил президент.
При этом, по словам президента, добровольцев «заворачивают обратно», потому что они не имеют нужных военно-учетных специальностей.
Президент отметил на совещании, что частичной мобилизации подлежат граждане, находящиеся в запасе, прежде всего, имеющие необходимые военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Путин напомнил, что призванные на военную службу по частичной мобилизации в обязательном порядке должны проходить военную подготовку.
Фото: Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»
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