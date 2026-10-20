Бочаров призвал внести больше спорта в жизнь волгогардцев





Количество жителей Волгоградской области, которые занимаются физкультурой и спортом, составило около 1,5 миллиона человек. Несмотря на то, что этот показатель можно считать неплохим, к здоровому образу жизни надо привлекать больше жителей. Об этом заявил сегодня, 20 октября, губернатор Андрей Бочаров на заседании стратегической сессии по развитию физической культуры и спорта.

Глава региона напомнил о поставленной Президентом задачи уже к 2030 году увеличить долю жителей, выбравших физкультуру и спорт, до 70%.

И без повышения популярности детского и массового спорта в этом деле не обойтись. Для этого, указал Андрей Бочаров, при создании спортивной инфраструктуры необходимо ориентироваться на эти категории жителей и максимально использовать ее для проведения соревнований. В этом же ряду стоят задачи по развитию адаптивного спорта и расширения внедрения реабилитационных программ.

– Необходимо не только строить новые объекты, но и формировать полноценную экосистему: чтобы рядом с домом была площадка, в школе – секция, в районе – тренер, а в регионе – система соревнований, выявления и поддержки талантов, – подчеркнул Андрей Бочаров.