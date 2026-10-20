В Волгограде спасли собаку с перевязанной пастью











Сотрудник волгоградского зооцентра «Дино» спас собаку, у которой оказалась перевязанной пасть. Из-за этого животное не могло ни есть, ни пить. Киппер Татик откликнулся на призыв о помощи дачников СНТ, расположенного около поселка Аэропорт в Дзержинском районе.

Волгоградцы рассказали, что их самостоятельные попытки помочь животному и освободить его от пут, ни к чему не привели. Напуганная собака не подпускала к себе людей и пряталась в норе под завалами веток.

Татику удалось найти собаку в ее убежище. Киппер усыпил бездомыша, после чего снял с ее пасти трубку орт капельницы. Животное оказалось травмированным. Татик промыл рану, обработал ее мазью и сделал укол антибиотика.

Собаку на попечении забрали дачники. Они поместили ее в вольер и пообещали продолжить лечение антибиотиком.

Как выяснилось, собака сбежала от отловщика в Среднеахтубинском районе. Каким образом бедное животное без воды и еды оказалось в поселке за 30 километров от поймы и как ему удалось пересечь Волгу, так и осталась загадкой.