Волгоградец выманил у жены пропавшего участника СВО 60 тысяч





В Волгограде задержан мужчина, который выманил у жены пропавшего без вести участника СВО 60 тысяч рублей якобы за поиск военнослужащего. В полицию обратилась 44-летняя жительница областного центра, которая рассказала, что приятель ее подруги предложил свою помощь в розыске пропавшего.

«Волонтер» имитировал бурную деятельность с конца декабря 2025 года по март 2026 года. Однако после получения им денег дело с мертвой точки не сдвинулось.

Когда мужчина пообещал привезти найденного супруга, а после этого перестал выходить на связь, потерпевшая поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.