Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Владимиру Семёнову доложить по доводам обращения о гибели новорождённых детей и о результатах рассмотрения ходатайства о передаче материалов уголовного дела.

Поводом стало опубликованное в СМИ обращение жительницы Волгограда. Женщина сообщила о гибели своих новорождённых детей и связала произошедшее с ненадлежащим оказанием медицинской помощи во время беременности.

В настоящее время органы внутренних дел проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следственное управление СК России по Волгоградской области инициировало перед надзорными органами вопрос о передаче материалов в своё производство.

Фото: Следком