Главное

Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять Генпрокуратура
Генпрокуратура требует изъять у экс-мэра Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко имущество почти на 1,6 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, активы оформлялись на родственников и доверенных лиц и приобретались на коррупционные...
Федеральные новости
 Власти назвали источник двухмесячной вони в Новороссийске
Жители Восточного района Новороссийска уже более двух месяцев страдают от резкого неприятного запаха в воздухе. Некоторые горожане связывают с ним и ухудшение самочувствия, сообщает ИА «Живая Кубань». Одна из местных...
Расследования

Бастрыкин поручил доложить о гибели новорождённых в Волгоградской области

Расследования 20.10.2026 10:46
0
20.10.2026 10:46

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Волгоградской области Владимиру Семёнову доложить по доводам обращения о гибели новорождённых детей и о результатах рассмотрения ходатайства о передаче материалов уголовного дела.

Поводом стало опубликованное в СМИ обращение жительницы Волгограда. Женщина сообщила о гибели своих новорождённых детей и связала произошедшее с ненадлежащим оказанием медицинской помощи во время беременности.

В настоящее время органы внутренних дел проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Следственное управление СК России по Волгоградской области инициировало перед надзорными органами вопрос о передаче материалов в своё производство.

Фото: Следком

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
20.10.2026 10:46
Расследования 20.10.2026 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.10.2026 09:50
Расследования 20.10.2026 09:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 19:09
Расследования 19.10.2026 19:09
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 14:23
Расследования 19.10.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 13:27
Расследования 19.10.2026 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.10.2026 12:04
Расследования 19.10.2026 12:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 15:35
Расследования 18.10.2026 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 10:15
Расследования 18.10.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.10.2026 09:13
Расследования 18.10.2026 09:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.10.2026 14:27
Расследования 16.10.2026 14:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2026 14:56
Расследования 15.10.2026 14:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2026 10:29
Расследования 15.10.2026 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.10.2026 09:49
Расследования 15.10.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2026 20:50
Расследования 14.10.2026 20:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
14.10.2026 19:07
Расследования 14.10.2026 19:07
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:15
Волгоградские производители холодильного оборудования делают ставку на импортозамещениеСмотреть фотографии
11:57
Волгоградцы в октябре стали чаще заражаться коронавирусомСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом подруга погибшего участника СВО похитила с его счета почти 3 млнСмотреть фотографии
11:02
Бочаров призвал внести больше спорта в жизнь волгогардцевСмотреть фотографии
10:46
Бастрыкин поручил доложить о гибели новорождённых в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:35
В РПН исключили вспышку ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:22
Напавший на волгоградку маньяк Артамошин отправится на СВОСмотреть фотографии
10:18
В Камышине простятся с погибшим на СВО Дмитрием ВалеевымСмотреть фотографии
10:08
Несметные богатства экс-мэра Логвиненко: смотрим, что требует изъять ГенпрокуратураСмотреть фотографии
09:56
В Волгограде вентиляционные шахты превращаются в арт-объектыСмотреть фотографии
09:52
Власти назвали источник двухмесячной вони в НовороссийскеСмотреть фотографии
09:50
18-летнего волгоградца осудят за призывы к терроризму в ТелеграмСмотреть фотографии
09:39
ВС РФ уничтожили логистический центр «Гранд Импорт» в ХмельницкомСмотреть фотографии
08:57
Волгоградцы обсуждают законопроект об усилении контроля за объектами гражданской обороныСмотреть фотографии
08:55
Около 2,8 тысяч жителей Волгоградской области пожаловались на плесень и крыс в домахСмотреть фотографии
08:21
20 октября вражеские беспилотники обошли стороной Волгоградскую областьСмотреть фотографии
07:39
Волгоградские кикбоксёры подтвердили свой класс на турнире имени М. И. МельцераСмотреть фотографии
07:09
В Волгограде хотят ликвидировать фонд Елены ИсинбаевойСмотреть фотографии
06:33
Неработающим пенсионерам в Волгограде пообещали индексацию пенсииСмотреть фотографии
06:00
Четыре рейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцы пожаловались на жуткий запах гариСмотреть фотографииCмотреть видео
21:31
Тарифы ЖКХ предложили повышать не чаще раза в годСмотреть фотографии
21:02
Волгоградцам рассказали, когда выгоднее брать отпуск в 2027 годуСмотреть фотографии
20:29
МЧС предупредило о первых заморозках в Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:00
«Массовые вспышки сегодня исключены»: врач – о причинах возвращения смертельно опасных инфекцийСмотреть фотографии
19:34
Свет отключат 20 октября в Волгограде: список адресов по районамСмотреть фотографии
19:09
Раскаяние пьяницы не убедило облсуд, вставший на сторону покалеченного в ДТП ребенкаСмотреть фотографии
18:59
Аренду прудов в Волгоградской области возьмут под общественный контрольСмотреть фотографии
18:31
ВС РФ поразили сухогруз с грузами для ВСУ в направлении ОдессыСмотреть фотографии
17:58
В Петербурге подтвердили оспу обезьян у 5 пациентов: есть ли повод для страхаСмотреть фотографии
 