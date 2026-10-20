Напавший на волгоградку маньяк Артамошин отправится на СВО





Богородский маньяк, жертвой которого едва не стала жительница Волгоградской области, избежал тюрьмы и в скором времени отправится на СВО.

По информации SHOT, Дмитрию Артамошину одобрили отправку в зону спецоперации. Уголовное дело будет приостановлено. В каком подразделении он будет служить, пока неизвестно.

Напомним, убийства произошли прошлой осенью. 46-летний мужчина похищал, а затем убивал нянь, которых искал по объявлению для своего сына. На счету маньяка как минимум две жертвы: 19‑летняя жительница Королёва и 25‑летняя москвичка.

Одной из выживших жертв также стала 19-летняя Анна из Волгоградской области. Она рассказала, что откликнулась на объявление о поиске няне и приехала к Артамошину домой. Сначала он произвел на нее приятное впечатление. Проблемы с психикой у него могли начаться после того, как от него ушла жена. Артамошин все время называл ее наркоманкой, однако затем сам стал заставлять Анну употреблять наркотики и начал ее бить. Девушке чудом удалось от него сбежать в Волгоградскую область. После очередного избиения она потеряла сознание на 8 часов, после чего из последних сил выбралась из западни. Ей понадобилось несколько месяцев на реабилитацию.

Позже также стало известно, что мужчина уже был судим за угон авто и воровство техники. Маньяк считал себя эзотериком и всех своих жертв похищал 27 числа.