Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизации









Жителей Волгоградской области продолжает волновать вопрос, когда ждать нового этапа частичной мобилизации. В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» поясняется, что никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет.





Так, в Министерстве обороны ранее заявляли, что общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Также пояснялось, что частичную мобилизацию могут завершить лишь после издания соответствующего приказа президента.







