Волгоградцам объяснили про этапы частичной мобилизации

Общество 14.10.2022 08:30
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14.10.2022 08:30
Жителей Волгоградской области продолжает волновать вопрос, когда ждать нового этапа частичной мобилизации. В телеграм-канале «Мобилизация. Волгоградская область» поясняется, что никаких волн при проведении частичной мобилизации в России нет.
Так, в Министерстве обороны ранее заявляли, что общее количество мобилизованных не превысит 300 тыс. человек, что составляет около 1% от всего мобилизационного ресурса страны. Также пояснялось, что частичную мобилизацию могут завершить лишь после издания соответствующего приказа президента.
Между тем, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что из районов Волгоградской области 12 и 13 октября отправились новые группы мобилизованных.
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