18-летнего волгоградца осудят за призывы к терроризму в Телеграм

В Волгограде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в преступлениях экстремистской и террористической направленности. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, 18-летнему юноше инкриминируют публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма, совершенное в сети интернет, и в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности.