18-летнего волгоградца осудят за призывы к терроризму в Телеграм

В Волгограде перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в преступлениях экстремистской и террористической направленности. Как сообщили в СУ СК по Волгоградской области, 18-летнему юноше инкриминируют публичные призывы к терроризму, оправдание терроризма, совершенное в сети интернет, и в призывах к осуществлению экстремисткой деятельности.
В октябре 2023 года на тот момент 16-летний юноша разместил в Телеграм голосовые сообщения, в которых, по результатам психолого-лингвистической экспертизы, содержались призывы к совершению насильственных и дискриминационных действий в отношении представителей различных социальных и национальных групп.
Разоблачили волгоградца после совместной оперативной работы сотрудников региональных управлений ФСБ и МВД.