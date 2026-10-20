ВС РФ уничтожили логистический центр «Гранд Импорт» в Хмельницком





Вооружённые силы России нанесли удар по логистическому центру «Гранд Импорт» в Хмельницком. Как сообщили 20 октября в Минобороны РФ, на территории объекта находились грузы военного и двойного назначения, предназначенные для обеспечения подразделений ВСУ.

В ведомстве уточнили, что в результате удара центр был поражён. Днём ранее российские военные также уничтожили сухогруз, перевозивший военные грузы для украинских войск.

Атака на судно была выполнена беспилотниками в рамках продолжающейся серии ударов по портовой инфраструктуре ВСУ.

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