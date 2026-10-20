



Количество обращений, поступивших в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области за 9 месяцев 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличилось на 14,5 % и составило 10653. По данным регионального управления, по вопросам нарушения требований санитарного законодательства поступило 5688 (53%) обращений. Из них половина – около 2,8 тысяч - приходится на условия проживания в жилых помещениях.

Жители региона жаловались на ветхую канализацию, плесень на стенах, перепады напряжения, текущие крыши, плохую уборку подъездов, засор мусоропроводов, крыс и насекомых. Также волгоградцы были недовольны своими соседями, которые содержали слишком много животных в квартирах, шумели и захламляли свое жилье.

Немало жалоб касалось санитарного состояния территории, сбора и вывоза отходов, содержания контейнерных площадок, несанкционированных свалок. Доля таких обращений составила 20% (1136).

На нарушения прав потребителей поступило 4407 (41%) обращений. Из них 2361 (54%) - это жалобы в розничной торговли (правила продажи табачной продукции, отказ в возврате денег за бракованный товар). Еще часть жалоб обращений относилась к нарушениям на финансовом рынке, услуг связи и бытового обслуживания.

По итогам рассмотрения сообщений от жителей было выдано более 3 тысяч предупреждений, подано в суды 26 исков, а также проведено 41 административное расследование.

Фото сгенерировано ИИ