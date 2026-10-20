



Сегодня, 20 октября, на пленарном заседании Государственной Думы будет обсуждаться в первом чтении законопроект о постоянном государственном контроле за объектами гражданской обороны.



Об этом стало известно по итогам заседания Совета палаты парламента, прошедшего 19 октября. Проект закона, предложенный правительством в сентябре, направлен на повышение уровня безопасности граждан в условиях мобилизации, военного положения и боевых действий.



Как сообщает Парламентская газета, согласно документу, государственные инспекторы будут проводить регулярные проверки бомбоубежищ, систем оповещения и других объектов гражданской обороны. После принятия поправок государственный надзор будет охватывать граждан и организации, владеющие защитными сооружениями или использующие их, а также региональные и местные власти, ответственные за поддержание этих объектов и систем в рабочем состоянии.





Вопрос с укрытиями беспокоит волгоградцев. На фоне оповещений об угрозе ракетной атаки далеко не каждый знает, где можно переждать напряжённые минуты. Напомним, ранее стало известно, что в Краснооктябрьском районе Волгограда жильцы четырёхэтажки по адресу ул. им. Германа Титова,6 били тревогу из-за бутафорского капремонта подвального помещения.