В РПН исключили вспышку ОРВИ в Волгоградской области

Уровень заболеваемости ОРВИ в наступившем осеннем периоде 2026 года – ниже уровня прошлогоднего периода. По данным управления Роспотребнадзора Волгоградской области, он оказался также меньше значений эпидемических порогов – по населению в целом на 27%. Ранее в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» в РПН также сообщали, что сезонная заболеваемость ОРВИ в Волгоградской области по итогам сентября и прошедшего периода октября 2016 года не превышает эпидемического порога. Мало того, она находилась на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.