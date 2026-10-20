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Общество

В Волгограде вентиляционные шахты превращаются в арт-объекты

Общество 20.10.2026 09:56
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20.10.2026 09:56


В разных районах Волгограда горожане стали обращать внимание, что некоторые вентиляционные шахты заметно изменили свой облик. Вместо привычных серых тонов конструкции стали броскими, яркие краски рисунков притягивают взгляд. Можно увидеть изображение Волги, и Мамаева кургана, и скоростных трамваев.

Как сообщают «Концессии теплоснабжения», картины с помощью аэрозольных красок создаёт художник Александр Филипущенко. Мастер умелыми действиями превращает скучный бетон в креативное искусство. В настоящее время уже 8 вентиляционных колонн приобрели новый облик. До наступления холодов художник планирует успеть завершить ещё несколько аналогичных работ.

Филипущенко делится, что на создание одного такого рисунка у него может уйти целый день. Но результат горожане однозначно ценят - ствол вентиляционной шахты становится не просто инженерным сооружением, а настоящим арт-объектом.


К примеру, художник сообщил, что на шахте по улице Глазкова он нарисовал вагон скоростного трамвая из 2000-х годов. В ближайшие дни он планирует добавить на рисунок один акцент - специальной краской покрыть фары. Таким образом в вечернее время в свете фар проезжающих автомобилей фары нарисованного трамвая тоже будут светиться. 


 

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