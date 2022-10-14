Спецоперация на Украине

В Волгограде похоронят погибшего в СВО 41-летнего Максима Бурмистрова

Спецоперация на Украине 14.10.2022 10:35
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14.10.2022 10:35


В Волгограде проводят в последний путь погибшего в ходе спецоперации на Украине 41-летнего прапорщика Максима Бурмистрова. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий отправился в зону боевых действий по краткосрочному контракту. 

— Церемония прощания пройдет на Димитровском кладбище в 11.20. Бойца похоронят на Моторном кладбище, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков.

Известно, что Максим Бурмистров служил в 33-м мотострелковом полку в Камышине. В зоне проведения СВО отправился с 12 июля. Командовал танковым взводом. 

Фото и коллаж: личный архив Максима Бурмистрова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»   

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