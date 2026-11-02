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Спорт

«Ротор» поделил очки с «Уфой» – 0:0: не хватало последнего паса

Спорт 02.11.2026 07:16
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02.11.2026 07:16


1 ноября в матче 16-го тура Первой лиги на «Волгоград Арене» встречались соседи по турнирной таблице – волгоградский «Ротор» и «Уфа». Команды показали плотный футбол с акцентом на оборону, что не позволило выявить победителя – ничья 0:0.



Матч соперники начали без разведки. Попытки хозяев поля забить быстрый гол разбились о плотную, временами довольно жёсткую оборону гостей. Соперники встречали друг друга в центре поля, стараясь не доводить дело до опасных моментов и не давая спокойно распоряжаться мячом. Не имея других вариантов для развития своих атак, подопечные Дмитрия Парфёнова забрасывали мяч в штрафную или пробивали издали. Дальние удары опасности не несли, а одну из передач, на 16-й минуте, едва не замкнул Абу-Саид Эльдарушев. Через пару минут гости ответили не менее опасным моментом: Мигран Агеян не попал головой в створ с пяти метров.



Приятно удивили подопечные Омари Тетрадзе. Уфимские футболисты временами играли в короткий и средний пас, создавали интересные комбинации и за счёт этого имели небольшое преимущество. «Ротор» не оставался в стороне: команда, отбив атаки соперника, отвечала острыми контрвыпадами.


В целом тайм пролетел быстро, по паре моментов команды создали, но вратари выручали, и защитники не доводили дело до по-настоящему острых ударов. Однако на последних секундах тайма Ираклий Манелов протащил мяч по правой бровке и, войдя в штрафную, прострелил на дальнюю штангу – Александр Хохлачёв не успел замкнуть передачу. Игра была равная, но Уфа действовала в атаке поинтереснее. Первая половина встречи закончилась со счётом 0:0.

Во втором тайме «Ротор» стал атаковать агрессивнее, появились моменты, но до реального взятия ворот так и не дошло. Волгоградцы стали действовать быстрее при переходе из обороны в атаку, и теперь уже их игра смотрелась поинтереснее. Подходы были, но не хватало последнего паса. Самый реальный шанс забить был под самый занавес матча: Георгий Юдинцев намеревался пробить в дальний угол, но мяч ушёл немного в сторону, а завершить эту передачу на дальней штанге волгоградцы не смогли. Итоговая ничья – 0:0.

Вернувшийся в строй после травмы Николай Поярков прокомментировал итоги матча:
 – Должны были эту игру забирать. 0:0 – это точно несправедливый результат, мы должны были забирать три очка – 100%. И момент сегодня был не только на последней секунде.

«Ротор» (Волгоград) – «Уфа» (Уфа) – 0:0 (0:0). 
1 ноября, 16:00. Первенство по футболу среди команд Первой Лиги, 16-й тур. 
Волгоград. «Волгоград Арена». Количество зрителей: 12 823. Количество зрителей в гостевом секторе: 11. 
Судьи: Михаил Черемных (Пермь); Алексей Чаплыгин (Москва); Игорь Золотарёв (Брянск).
«Ротор»: Чагров, Хитяев, Эммерсон, Клещенко, Манелов (Юдинцев, 60), Умников, Трошечкин, Симонян (Поярков, 60), Родионов (Горелов, 87), Хохлачёв (Хубулов, 63), Эльдарушев (Алиев, 63).
«Уфа»: Беленов, Гилязетдинов (Хабалов, 63), Евдокимов, Кутин (Агапов, 46), Черов, Юсупов, Исаев, Липовой (Троянов, 74), Якуев (Давлитгереев, 90), Агеян (Озманов, 74), Ортис.
Предупреждены: Манелов, 48 (неспортивное поведение) – Кутин, 12 (срыв перспективной атаки). Агапов, 58 (срыв перспективной атаки).

Нулевая ничья расстроила волгоградцев, но позволила «Ротору» сделать шаг вперёд. После 16 туров волгоградский клуб с 20 очками переместился на десятое место. Следующий матч сине-голубые проведут на «Волгоград Арене» 8 ноября в 16:00. В гости в Волгоград приедет «Ленинградец», у руля которого стоит защитник звёздного состава «Ротора» 90-х Александр Шмарко.




Александр Веселовский

 

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