В Волгоградской области 2 ноября объявлена авиационная опасность





Днем 2 ноября в Волгоградской области объявлена авиационная опасность. Сообщение об этом в 10:35 прошло по муниципальным подразделениям ГОЧС региона.

Напомним, сигнал «авиационная опасность» предупреждает граждан о непосредственной угрозе со стороны пилотируемой авиации противника – возможен как бомбовый, так и ракетный удар. В условиях Волгоградской области этот сигнал означает, что на вражеской территории в воздух подняты потенциальные носители крылатых ракет, способные нанести ущерб в глубине России.

Отметим, на территории Волгоградской области 1 ноября в 22:43 была объявлена беспилотная опасность. Также в период с 00:48 до 2:12 объявлялась ракетная опасность.