Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на 3-й Продольной





В Волгограде ГУ МВД России по региону сообщило подробности ДТП, в котором 1 ноября в Дзержинском районе погибла девушка. По информации полицейских, «десятка», в которой находилась погибшая, была припаркована в тот момент, когда в нее на скорости влетела иномарка.

Уточняется, что ДТП произошло на участке 3-й Продольной у Моторного кладбища, напротив АЗС «Газпром».

- В 12:30 45-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Спортаж», напротив д. 12 "б" по ул. им. Землячки совершил наезд на стоящий автомобиль «ВАЗ-2110». В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ» от полученных травм скончалась на месте, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на отечественном автомобиле не осталось «живого места». Салон оказался сильно искорёжен. Водитель автомобиля «ВАЗ» и 9-летняя пассажирка «Киа» были доставлены в больницу. Редакция уточняет их состояние.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области