



Губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании поставил задачи по формированию главного финансового документа региона на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, проект бюджета разработан на основе предложений региональных, муниципальных и общественных структур, имеет выраженный социальный характер, прошёл общественное обсуждение и внесён в областную Думу.

– С учётом сохраняющихся глобальных вызовов и угроз за основу принят умеренно консервативный сценарий развития экономики, – отметил губернатор. – При подготовке проекта особое внимание уделялось целевым ориентирам стратегических планов развития, ключевым задачам содействия достижению целей специальной военной операции, социальным обязательствам, актуальным задачам бюджетной и налоговой политики, а также приоритетным направлениям социально-экономического развития области.

Глава региона поручил финансово-экономическому блоку и руководителям органов власти:

– принять личное участие в работе профильных комитетов и комиссий облдумы по формированию основных положений проекта бюджета;

– совместно с депутатами детально проработать вопросы финансового обеспечения социальных обязательств, уделив особое внимание поддержке участников СВО и их семей;

– дополнительно проработать бюджетные обязательства в части комплексной безопасности жителей и территории региона, выполнения задач СВО, устойчивого социально-экономического развития, реализации десятилетней программы развития Волгограда и приоритетных проектов, укрепления технологического суверенитета и продовольственной безопасности страны.