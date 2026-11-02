ВС РФ ударили беспилотниками по военным объектам в тылу Украины





Российские военные с помощью беспилотников поразили склад вооружения, логистический центр и производственное здание завода «Укрспецсвязь» в тыловых районах Украины. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары дронами «Герань» наносили операторы беспилотников отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг». Также сообщается о поражении электровоза на одном из железнодорожных перегонов. Уточняется, что логистический центр использовался для перевозки военных грузов, а завод выпускал продукцию военного и двойного назначения.

В Минобороны отметили, что удары по этим объектам ограничивают возможности украинских вооружённых формирований по ведению боевых действий.

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