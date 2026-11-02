



Следственные органы Ростовской области продолжают расследование уголовного дела об убийстве супругов Андрея и Русланы, которых вечером 30 октября похитили с парковки жилого комплекса «Екатерининский» на улице Заводской в Ростове-на-Дону. Как передает Привет-Ростов, тела погибших со следами насильственной смерти были обнаружены в Аксайском районе.

По версии следствия, перед похищением между супругами и мужчиной произошёл конфликт. Подозреваемого задержали в Ростове 1 ноября. Ход расследования находится на контроле региональной прокуратуры.

О семье погибших рассказала сестра Андрея Татьяна. По её словам, супруги воспитывали троих детей: 15-летнюю дочь, 10-летнего сына и восьмилетнюю дочь. Андрей занимался предпринимательством, а Руслана работала в паспортном столе. Родственница вспоминает, что семья много времени проводила вместе, путешествовала и выезжала на природу.

Татьяна утверждает, что предполагаемый нападавший жил в том же жилом комплексе. За несколько дней до трагедии он повредил автомобиль Андрея. Вечером 30 октября мужчина, по словам сестры погибшего, подошёл к супругам, чтобы извиниться. Андрей попросил его также принести извинения Руслане, которую тот ранее оскорбил.

После этого, как утверждает Татьяна, мужчина напал на супругов, поместил их в принадлежавшую им «Ладу Весту» и уехал. Старшая дочь выбежала на шум и увидела, как незнакомец заносит в автомобиль её мать, находившуюся без сознания.

Дети связались с бабушкой, после чего родственники обратились в полицию. Следственный комитет возбудил уголовные дела об убийстве двух человек, сопряжённом с похищением, и о похищении человека.

Сейчас трое детей находятся под присмотром бабушки по материнской линии. Татьяна заявила, что готова забрать племянников к себе, если они сами этого захотят. Дата прощания с Андреем и Русланой пока не определена. По словам сестры погибшего, в правоохранительных органах сообщили, что церемония состоится не раньше чем через три дня.