



С 1 ноября в РФ начали действовать новшества в законодательстве, которые затрагивают различные сферы.



1. Оплата налогов и штрафов.

С 1 ноября банки обязаны передавать данные о всех проводимых платежах в единую систему (ГИС ГМП) в течение часа. Таким образом статус платежа на «Госуслугах» будет обновляться оперативнее.

2. Пособия для беременных жён призывников.

С 2 ноября В РФ появляется единая форма заявления, а максимальный срок ответа от Соцфонда сокращается до 10 рабочих дней. Важно, что сумма пособия составит 45 054,24 рубля. Эта мера поддержки будет выплачена независимо от других детских пособий.



3. Новый ГОСТ на кофе.

С ноября растворимый кофе должен содержать только экстракт обжаренных кофейных зёрен без добавок. В кофейных напитках при этом допускаются молочные компоненты, цикорий, ячмень, сахар и ароматизаторы.



4. Маркировка растительного масла.

В систему «Честный знак» будут поступать данные абсолютно о каждой упаковке масла со специальным кодом Data Matrix. По штрихкоду получится отследить путь товара от завода до полки. Таким образом количество нелегальной продукции на полках должно снизиться.

5. Удобрения получат цифровой код.

Производители обязаны маркировать потребительские упаковки до 10 кг. При этом остатки, которые произвели до 1 ноября 2026 года, разрешено продавать до 1 ноября следующего года. А отгружать немаркированные партии запретят с 1 апреля 2027 года.

6. Приставы и долги.

С 26 ноября в бюро кредитных историй будут обязаны отвечать на запросы судебных приставов, что позволит ускорить поиск должников.