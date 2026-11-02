На юге Волгограда по горячим следам раскрыто тяжкое преступление





В волгоградскую больницу с травмами, явно криминального характера, поступил 51-летний гражданин. Медики незамедлительно сообщили о пациенте правоохранителям.



Как сообщает ГУ МВД России по Волгоградской области, установлено, что в Красноармейском районе между мужчина произошёл словесный конфликт. Злоумышленник нанёс потерпевшему телесные повреждения в область грудной клетки. Травмы оказались тяжёлыми - пострадавшего госпитализировали.



- За совершение данного преступления сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Волгограду был задержан по горячим следам ранее судимый 54-летний житель Красноармейского района, - сообщили в ведомстве.



В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства случившегося преступления.