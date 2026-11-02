



Ночью 2 ноября на территории региона действовали беспилотная и ракетная опасности. Угроза атаки БПЛА сохранялась с 00:18 до 6:10. Также ракетная опасность объявлялась с 00:48 до 2:12.



По решению Росавиации с 00:58 до 2:15 аэропорт Волгограда временно прекращал осуществлять приём и выпуск воздушных судов. В настоящее время авиагавань работает в обычном режиме, но некоторые рейсы ожидаются позже заявленного времени.

Рейсы из столицы DP 6965 и DP 6969 прибудут с опозданием. Соответственно и рейсы DP 6966 и DP 6970 вылетят в столицу гораздо позднее.