В Камышине пенсионер сгорел заживо в собственном доме





1 ноября в Камышине произошёл крупный пожар. Утром на ул. Стахановской вспыхнул частный жилой дом. Произошедшее очевидцы засняли на видео. Ликвидировать возгорание пришлось спасателям.







- В 08:53 на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в городе Камышине. Горела кровля кирпичного дома на площади 80 кв. метров. Подразделения 28 ПСЧ ликвидировали горение в 09:15, - сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Отметим, по информации специалистов, во время ЧП не обошлось без жертв. Огонь унёс жизнь 67-летнего пенсионера. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.

Фото и видео: Жесть. Камышин / max.ru