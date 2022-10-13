В Волгограде похоронили погибшего на Украине Сергея Мартынова

В Волгограде простились с погибшим 50-летним младшим сержантом Сергеем Мартыновым. Как сообщает ИА «Высота 102», военнослужащий служил по контракту в Мурманской области.
— Отпевание проходило на Центральном кладбище, — рассказал информагентству представитель ветеранского сообщества Александр Струков. — Похоронили бойца вчера на кладбище Ворошиловского района.
Известно, что Сергей Мартынов проходил службу в 200-й отдельной мотострелковой бригаде. В зоне проведения СВО военный занимал должность гранатометчика.
Фото и коллаж: личный архив Сергея Мартынова / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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