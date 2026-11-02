В Волгограде осудят газовика за смерть семьи с маленьким ребёнком





2 ноября в Волгограде в прямом эфире огласят приговор по резонансному делу о гибели троих членов семьи. Перед судом предстанет слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, из-за халатности которого погибли волгоградцы.

- 13 сентября 2024 года подсудимый Василий С., прибыв в один из частных домов, расположенный по ул. Восточно-Казахстанской Дзержинского района, для технического обслуживания внутридомового газового оборудования, выявил существенные нарушения: истечение в 2023 году срока эксплуатации котла, негерметичность его дымоотвода и места присоединения к дымоходу, отсутствие притока воздуха, установку вытяжки над газовой варочной поверхностью, использование алюминиевого дымоотвода без сертификата соответствия у водонагревателя и несанкционированный перенос места его установки, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Однако, несмотря на опасность обнаруженных дефектов, технический специалист поленился их фиксировать и не остановил эксплуатацию оборудования. В результате бездействия эксплуатация оборудования продолжилась, а 5 декабря 2024 года супруги вместе с маленьким сыном, включив газовое оборудование, скончались, задохнувшись угарным газом.

Отметим, следствием представлено мужчине обвинение в ч. 3 ст. 238 УК РФ. Точку в деле сегодня поставит Дзержинский районный суд.

Фото из архива ИА «Высота 102»