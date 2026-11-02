



Ничья 0:0 между «Ротором» и «Уфой» оставила у тренеров разные оттенки эмоций: у Омари Тетрадзе – гордость за характер команды, у Дмитрия Парфёнова – холодный разбор болевых точек и понимание, что исправлять ситуацию придётся изнутри.



«Мы ни в чём не уступали»

Для «Уфы» этот матч был испытанием не только на футбольном поле, но и на выносливость ещё до стартового свистка. Омари Тетрадзе начал с главного: он горд своими игроками. Причина проста – команда добиралась до Волгограда почти двое суток на автобусе, а потом вышла на тяжёлое поле и не сломалась.



– Прежде всего, я горжусь своей командой. У нас был очень сложный переезд: практически двое суток мы добирались до Волгограда на автобусе. Несмотря на это и на тяжёлое состояние поля, которое сказалось на игре обеих команд, мы ни в чём не уступили сопернику, – подчеркнул Тетрадзе.

Тренер назвал игру равной и счёл ничью закономерным результатом: обе команды заработали по очку. При этом он честно обозначил проблему:

– Нам необходимо уделять больше внимания концентрации в последние минуты матча. К сожалению, мы довольно часто допускаем ошибки в концовках встреч и пропускаем мячи в самые ответственные моменты».



В качестве примера он привёл эпизод с Ахмедом Давлитгереевым, который не успел закрыть зону – и «Ротор» едва не наказал за это.



Отдельно Тетрадзе отметил возвращение Залимхана Юсупова, впервые вышедшего в старте после тяжёлой травмы и операции. По словам тренера, игрок достойно справился с задачей, и проблем в этой зоне не возникло.

«Решать будем мы сами»

У Дмитрия Парфёнова настроение после матча было рабочим – без лишних эмоций, зато с предельно конкретным разбором. Его главная претензия – не к количеству моментов, а к их реализации и к тому, как рвались атаки на стыке фаз.

-Проблема была в том, что атаки рвались на стыке подготовительной и финальной стадии. Есть последняя передача, а есть предпоследняя – подготовительная к ней. Именно на этом этапе у нас не получалось удержать связь, и атака теряла остроту, – объяснил Парфёнов.

Во втором тайме «Уфа» ещё плотнее села в оборону, и «Ротору» пришлось искать способы взломать организованную защиту. По мнению тренера, здесь не хватило креатива и точности в использовании зон, которые появлялись, когда соперник вставал на мяч.

Парфёнов также честно признал психологическое давление из‑за упущенных очков:

– Сейчас у команды есть определённая неуверенность из‑за того, что при хороших матчах мы не взяли свои очки. Это создаёт давление. Но это тоже наша работа – и никто кроме нас эту ситуацию не исправит.

В финале он оставил команду на внутренней ответственности:

– Ситуация с результатом неприятная, но решаемая – и решать её нам самим.





Александр Веселовский