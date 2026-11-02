



На территории Волгоградской области 1 ноября в 22:43 была объявлена беспилотная опасность. Риск атаки вражескими дронами сохраняется до сих пор. Как отмечают мониторинговые каналы, фиксации БПЛА были в Старополтавском, Дубовском, Киквидзенском, Еланском, Руднянском, Жирновском, Быковском, Иловлинском, Котовском, Камышинском, Руднянском, Урюпинском, Алексеевском, Серафимовичском, Михайловском, Новониколаевском, Нехаевском районах.



В аэропорту Волгограда с 00:58 и до 2:15 действовали ограничения на полёты в целях безопасности.



Также в период с 00:48 до 2:12 объявлялась ракетная опасность.



Напоминаем, что в Волгоградской области действует запрет на съёмку дронов, а также последствий их атаки и ликвидации.





