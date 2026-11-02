



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области завершено расследование убийства женщины. Пенсионерку насмерть забил собственный 25-летний внук.

- Ночью 11 августа текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой, где проживал вместе с бабушкой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого молодой человек нанес женщине множественные удары по лицу и телу,- сообщили в волгоградском Следкоме.

Полученные травмы стали для пострадавшей роковыми. Вскоре она скончалась до прибытия медиков. Позже экспертиза установила, что причиной смерти стали переломанные ребра и тупая травма груди.

Обнаружил тело пожилой женщины протрезвевший внук. Убийца утром пришел навестить пенсионерку и обнаружил труп. Он же вызвал сотрудников полиции.

Во время следствия вскрылось, что приступы агрессии встречаются у молодого человека не в первый раз. Буквально за месяц до трагического происшествия фигурант также сломал пальцы и нос одной из местных жительниц.

Отметим, мужчине предъявлено обвинение в ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 1 ст. 112 УК РФ. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»