



В Волгограде депутаты городской думы поздравили экс-мэра Юрия Староватых и его жену Анну с 65-летием бракосочетания. Парламентарии вручили семье символические подарки.

- Юрий Фёдорович и Анна Ивановна вырастили двоих детей, сегодня их радуют внуки и правнуки. Их семью объединила в том числе и профессиональная сфера. Анна Староватых работала заведующей учебной лабораторией кафедры водоснабжения и водоотведения Волгоградского технического университета,- сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы.

Отметим, Юрий Староватых возглавлял город в 80-х годах. Долгое время он проработал в строительной сфере и внёс вклад в формирование облика областного центра.

Фото: гордума