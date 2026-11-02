Безопасность газового оборудования проверяют в домах волгоградцев





За текущий год межведомственными рабочими группами в Волгоградской области было обследовано свыше 5,5 тыс. многоквартирных домов и домовладений, проведено 800 проверок исправности работы газового оборудования.



Как информирует Госжилнадзор, в специальных рейдах принимают участие сотрудники ведомства, представители органов местного самоуправления, территориальных подразделений ГУ МЧС и ГУ МВД России по Волгоградской области, а также профильных организаций.



Специалисты тщательно проверяют герметичность соединений и отключающих устройств, оценивают исправность воздухообмена в дымовых и вентиляционных каналах. С гражданами проводятся инструктажи о технике безопасности, даются разъяснения о требованиях законодательства в сфере использования газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.



Сообщается, что в результате проверок состояния режима газопотребления по Волгограду и области поставщиком за 9 месяцев 2026 года выявлено и устранено 30 несанкционированных подключений.



Гражданам напоминают, что техобслуживание газовых плит, колонок, котлов должно проводиться не реже раза в год. А периодическая проверка дымовых и вентиляционных каналов - не реже трех раз в год. За нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц сумма штрафа варьируется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.