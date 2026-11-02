



С 16 по 20 ноября в Волгоградской области состоится восемь выездных приемов граждан, организованных налоговыми инспекциями региона.

Мобильные офисы будут работать в разных районах города и области:

16 ноября с 11:00 до 13:00 — в МФЦ Калачёвского района (г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, 283);

17 ноября с 10:00 до 12:00 — в МФЦ Алексеевского района (ст-ца Алексеевская, ул. Красногвардейская, 69);

17 ноября с 14:00 до 16:00 — в МФЦ Нехаевского района (ст-ца Нехаевская, ул. Ленина, 47);

17 ноября с 10:00 до 12:00 — в МФЦ Октябрьского района (р.п. Октябрьский, ул. Дзержинского, 42);

17 ноября с 12:30 до 14:30 — в МФЦ Котельниковского района (г. Котельниково, ул. Ленина, 31);

18 ноября с 09:00 до 12:00 — в МФЦ Фроловского района (г. Фролово, ул. Пролетарская, 12);

19 ноября с 14:00 до 17:00 — в гипермаркете «Лента» (г. Волгоград, пр-т Университетский, 105);

20 ноября с 10:00 до 15:00 — в МФЦ Ольховского района (с. Ольховка, ул. Комсомольская, 9).

В ходе приемов жители ВОлгоградской области смогут получить консультации по вопросам налогообложения, в том числе об уплате имущественных налогов и НДФЛ, порядке получения налоговых льгот и вычетов, а также об особенностях применения специальных налоговых режимов.

Кроме того, все желающие смогут проверить наличие задолженности по налогам, получить документы на её уплату и логин с паролем для доступа к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц». При обращении необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.