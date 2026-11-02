212 БПЛА сбиты за ночь в РФ: Волгоградской области в сводке нет





В ночь на 2 ноября ВСУ пытались атаковать субъекты РФ беспилотниками самолётного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, по стране ликвидировано 212 дронов. Отметим, в Волгоградской области сбитых дронов нет.

Атаку отражали в Московском регионе, Краснодарском крае, Ростовской, Тамбовской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Псковской, Воронежской, Орловской, Липецкой, Самарской, Саратовской, Рязанской областях, а также над акваториями Азовского и Черного морей.



Отметим, ночью в Волгоградской области действовали беспилотная и ракетная опасности. Аэропорт временно прекращал приём и выпуск воздушных судов.