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Общество

Волгоградцам рассказали о законопроекте по пенсионным накоплениям

Общество 02.11.2026 06:52
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02.11.2026 06:52


Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Как пишет РБК, законопроект предусматривает перевод пенсионных накоплений в ПДС с 1 апреля 2027 года.

Сообщается, что согласно проекту документа, пенсионные накопления будут автоматически конвертированы в программу долгосрочных сбережений. На начало текущего года в СФР держали свои пенсионные накопления 36,5 млн граждан, которые никогда не подавали заявлений о переводе своих накопительных пенсий в НПФ или частные управляющие компании. 

А 3,6 трлн руб. пенсионных накоплений сосредоточены в 24 НПФ, там хранят свои средства 34,4 млн будущих пенсионеров.

В Минфине считают, что перевод пенсионных накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей распоряжаться средствами и создаст условия для формирования дополнительного капитала.

 

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