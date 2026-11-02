Волгоградцам рассказали о законопроекте по пенсионным накоплениям





Минфин разработал законопроект о переводе пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений. Как пишет РБК, законопроект предусматривает перевод пенсионных накоплений в ПДС с 1 апреля 2027 года.



Сообщается, что согласно проекту документа, пенсионные накопления будут автоматически конвертированы в программу долгосрочных сбережений. На начало текущего года в СФР держали свои пенсионные накопления 36,5 млн граждан, которые никогда не подавали заявлений о переводе своих накопительных пенсий в НПФ или частные управляющие компании.

А 3,6 трлн руб. пенсионных накоплений сосредоточены в 24 НПФ, там хранят свои средства 34,4 млн будущих пенсионеров.



В Минфине считают, что перевод пенсионных накоплений в ПДС даст гражданам больше возможностей распоряжаться средствами и создаст условия для формирования дополнительного капитала.